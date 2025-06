Yeni həftədə bu bürclər şad xəbər alacaqlar

Yeni həftə bəzi bürclər üçün müsbət dəyişikliklərlə başlayır. Astrologiyaya inananlar üçün bu xəbər sevindirici olacaq: ulduzlar bəzi bürclərin bu günlərdə şad xəbər alacağını göstərir.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin bürclər arasında Əkizlər, Tərəzi, Oğlaq və Əqrəb xüsusilə ön plana çıxır.

Mütəxəssislərin fikrincə, bu bürcləri əsasən şəxsi münasibətlər, karyera və maliyyə sahələrində sevindirici hadisələr gözləyir.

Əkizlər bürcündə olanlar üçün həftə kommunikasiya baxımından uğurlu olacaq. Onları gözlənilməz və sevindirici bir xəbər gözləyir.

Tərəzilər şəxsi və peşəkar həyatlarında müsbət dönüş yaşayacaqlar. Uzun müddətdir cavabını gözlədikləri bir məsələ ilə bağlı müjdə alma ehtimalı var.

Oğlaqların zəhməti bu həftə nəticə verə bilər. Xüsusilə maliyyə ilə bağlı inkişaflar bu bürc üçün sevindirici olacaq.

Əqrəblər isə yaxın ətraflarından və ya münasibətlər sahəsində pozitiv xəbər alacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.