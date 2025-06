Göygöl sakini Kəlbəcərdə yıxılaraq xəsarət alıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Murovdağ silsiləsində qeydə alınıb. Göygöl rayonunun Çaykənd kənd sakini 1989-cu il təvəllüdlü X. Ömərov dağda ehtiyatsızlıqdan yıxılıb. Xəsarət alan şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib.

Ona ayağın sınığı diaqnozu qoyulub. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.