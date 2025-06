"Qalatasaray"la müqaviləsi başa çatan belçikalı futbolçu Dris Mertens Türkiyəni tərk edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qalatasaray" futbolçu ilə yeni müqavilə imzalamayıb. Məlumata görə, futbolçu ailəsi ilə birlikdə Türkiyədən köçüb. Həyat yoldaşı və uşağı ilə hava limanına gələn Mertens vətəndaşların xahişini rədd etməyib, onlarla xatirə şəkli çəkdirib.

Qeyd edək ki, Dris Mertens "Qalatasaray"la 3 dəfə Superliqa, 1 dəfə Türkiyə Kuboku və Superkubokunu qazanıb.

