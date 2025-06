“Latsio”nun yeni baş məşqçisi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İtaliya A Seriyası təmsilçisi sabiq çalışdırıcısı Mauritsio Sarrini yenidən bu posta qaytarıb.

Bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Sarri elə bu gün istefaya göndərilmiş Marko Baronini əvəz edib.

