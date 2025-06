Azərbaycanda 10 ildən çox biznes həyatı olur və müxtəlif bizneslər (Sayt.az, "Portmanat", "Azscore.com", "Fly.az") qurur.

2018-ci ildə ABŞ-a köçmək qərarı verir və 7 ildir ki, karyerası bu ölkədə davam edir. Orda bizneslərə yatırımlar edir. Azərbaycandakı bizneslərindən də davam edənləri var. Eyni zamanda ABŞ-nin ən böyük bankı olan “JP Morgan”da baş İT mütəxəssisi olaraq çalışır.

Söhbət həmyerlimiz Rəşad Mirzəyevdən gedir.

Metbuat.az valyuta.az-a istinadən videomüsahibəni təqdim edir:

