Bu il Azərbaycanda 3 minə yaxın zəlzələ baş verib

Bu ilin əvvəlindən indiyədək Azərbaycan ərazisində 3 minə yaxın zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) yaradılmasının 80 illiyinə həsr olunan "Təbii fəlakətlər, ekoloji problemlər və yaşıl dünya" mövzusunda konfransda "Azərbaycanın müasir seysmodinamik şəraiti" mövzusunsa çıxış edən AMEA-nın müxbir üzvü, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru professor Qurban Yetirmişli məlumat verib. O bildirib ki, zəlzələlərdən 40-dan çoxunun maqnitudası 3-dən yuxarı olub, təkanlardan 10-a yaxını hiss edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.