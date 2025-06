Azərbaycan milli komandasının Latviya yığması ilə keçirəcəyi yoldaşlıq matçının hakim təyinatları müəyyənləşib.

Metbuat.az AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Riqa şəhərində yerləşən “Skonto” stadionunda oynanılacaq görüş Maltadan olan baş hakim Trustin Farruca Kanna həvalə olunub .Ona Luke Portelli və Roberto Vella kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını isə latviyalı Vitalis Spasyonnikovs yerinə yetirəcək.

Qeyd edək ki, Latviya – Azərbaycan oyunu iyunun 7-də təşkil olunacaq.



