Yeni mesajlaşma proqramı istifadəyə verildi

İlon Maskın vəd etdiyi təhlükəsiz mesajlaşma sistemi istifadəyə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, X platformasındakı klassik “DM” (birbaşa mesaj) sistemi “XChat” adlı yeni və şifrəli mesajlaşma sistemi ilə əvəz olunub. Məlumata görə, X tətbiqi vasitəsilə əldə edilə bilən bu sistem, istifadəçilərin şəxsi məlumatlarını qorumaq məqsədi daşıyan qabaqcıl təhlükəsizlik tədbirləri ilə təchiz edilib. Maskın açıqlamasına görə, “Xchat” bəzi ölkələrdə artıq istifadəyə verilib. Yeni sistem şifrələnmiş mesajlar göndərmək, oxunduqdan sonra yoxa çıxan mesajları paylaşmaq, faylları köçürmək, platformalar arasında səsli və video zənglər etmək kimi funksiyalar təqdim edir.

Üstəlik, bu funksiyalar üçün ödənişli abunə tələbi yoxdur.

