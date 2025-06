Ötən gün Naxçıvan-Sədərək magistral yolunun Şərur rayonu Püsyan kəndi ərazisindən keçən hissəsində qəza baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 68-BK-601 dövlət nömrə nişanlı "Mercedes"lə 68-BF-164 dövlət nömrə nişanlı "Mercedes" markalı avtomobil toqquşub. Qəza zamanı 2 qadın və 1 kişi xəsarət alıb. Onlar Şərur Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

