21 iyun şənbə günü iş günü olacaq.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən, 2025-ci il üçün iş və istirahət günlərinin yerləri dəyişdirilib.

Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri Günü münasibətilə 26 iyun qeyri-iş günü elan olunub. İş və istirahət günlərinin ardıcıllığını təmin etmək məqsədilə 27, 28 və 29 iyun tarixləri də istirahət günü hesab edilib. Bunun əvəzində 21 iyun – şənbə günü iş günü kimi müəyyən olunub.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

