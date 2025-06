Azərbaycan millisi yoldaşlıq görüşü üçün Latviyaya yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Komanda bu gün oyunun keçiriləcəyi Riqa şəhərinə yola düşüb.

Komandamız sabah Bakı vaxtı ilə saat 19:30-da matçın baş tutacağı “Skonto” stadionunda son məşqinə çıxacaq.

Qeyd edək ki, iyunun 7-də keçiriləcək Latviya - Azərbaycan görüşü Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da başlayacaq.

