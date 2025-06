Şamaxı rayonu ərazisində zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, yeraltı təkan Pirqulu rayonunda baş verib.

Zəlzələ episentrdə 4, ətraf rayonlarda 4-3 bala qədər hiss olunub.

