"Barselona"nın istədiyi ulduz futbolçu seçimini etdi

"Liverpul" klubu futbolçusu Luis Diası "Barselona"ya satmaqdan imtina edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mersisayd təmsilçisi kolumbiyalı oyunçunun satılmadığını açıqlayıb.

"Barselona" ilə yanaşı Səudiyyə Ərəbistanı klubu "Əl-Nəsr"in də maraq dairəsində olan futbolçunun "Liverpul"da qalmaq niyyətində olduğu bildirilib.

Qeyd edək ki, vinger 2022-ci ildə Portuqaliyanın "Porto" klubundan İngiltərə təmsilçisinə transfer olunub. O, Liverpul komandasının heyətində meydana çıxdığı 148 matçda 41 qola və 23 məhsuldar ötürməyə imza atıb. L.Dias 2024/2025 mövsümündə 17 qola müəlliflik edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.