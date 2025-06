2026-cı ildə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatının seçmə mərhələsinə hazırlaşan Azərbaycan millisi bu gün növbəti yoxlama matçına çıxacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fernandu Santuşun baş məşqçisi olduğu komandamız Riqadakı "Skonto" stadionunda Latviya millisi ilə üz-üzə gələcək.Oyun Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da start götürəcək

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.