Qırğızıstanın Oş şəhərində Vladimir Leninin ən hündür abidələrindən biri sökülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb. Sevgi parkı və Toktoqul Satılganov parkının yanında yerləşən abidənin hündürlüyü təqribən 25 m-dir.

"Abidənin başqa yerə köçürülüb-köçürülməyəcəyi və ya tamamilə söküləcəyi ilə bağlı yerli hakimiyyət orqanları hələ ki, cavab verməyib", - agentlik qeyd edib.

