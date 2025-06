Gül kələmin faydaları

Gül kələmi (karnabahar) həm dadlı, həm də sağlamlıq baxımından olduqca faydalı bir tərəvəzdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, mütəxəssislərin fikrincə, onun tərkibindəki vitamin və minerallar orqanizmi bir çox xəstəlikdən qorumağa kömək edir.

İmmuniteti gücləndirir: C və K vitamini ilə zəngin olan gül kələmi immun sistemini möhkəmləndirir.

Xərçəngə qarşı qoruyucu təsir: Antioksidantlarla zəngin olduğu üçün bədəndəki zərərli sərbəst radikalları neytrallaşdırır.

Həzm sisteminə yardım edir: Liflə zəngin tərkibi sayəsində bağırsaqları təmizləyir və qəbizliyin qarşısını alır.

Arıqlamağa kömək edir: Az kalorili və doyurucu olduğu üçün pəhrizlərdə əla seçimdir.

Qanı təmizləyir: Fol turşusu və B vitaminləri qan dövranını yaxşılaşdırır.

Sümük sağlamlığı üçün faydalıdır: Kalsium və fosfor ehtiva etdiyi üçün sümük inkişafını dəstəkləyir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.