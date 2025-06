Santuş Portuqaliyanın çempion olmasını şərh etmədi

"Kriştiano Ronaldo başqa yığmanın futbolçusudur. Dostumuzdur, amma o barədə danışa bilmərəm".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Fernandu Santuş Portuqaliya yığmasının Millətlər Liqasının qalibi olmasına münasibət bildirərkən deyib.

Portuqaliyaya tarixində ilk Avropa çempionluğunu və ilk Millətlər Liqası Kubokunu qazandırmış 71 yaşlı mütəxəssis sabiq komandasının iyunun 8-də əldə etdiyi növbəti titul haqqında danışmaq istəməyib: "Bura Azərbaycan üçün gəlmişik".

Qeyd edək ki, Fernandu Santuş 2014 - 2022-ci illərdə Portuqaliya yığmasında baş məşqçi olub. Onun rəhbərlik etdiyi komanda 2016-cı ildə Avropa çempionu, 2019-cu ildə isə Millətlər Liqasının qalibi olub.

