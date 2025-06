Belçikanın "Lieqe Standard" klubu "Qarabağ"ın yarımmüdafiəçisi Toral Bayramovu transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, T.Bayramovun tərcümeyi-halında Lyej klubunu razı salan bir neçə məqam var. İddialara görə, Belçika klubu "Qarabağ"ın ulduzunun oyununu xeyli zamandır izləyir.

