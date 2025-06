FED-in növbəti faiz qərarı necə olacaq? - Proqnoz

“Federal Open Market Committee”nin (FOMC) növbəti iclası 17-18 iyun tarixində keçiriləcək. Bu iclasda həm faiz qərarı, həm də "İqtisadi Proqnozların Xülasəsi" (Summary of Economic Projections - SEP) açıqlanacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, may ayında keçirilən sonuncu FOMC iclasında FED faiz dərəcəsini 4.25%-4.50% aralığında sabit saxlayıb. Bu aralıq 2024-cü ilin dekabrında 25 baza bəndi endirildikdən sonra müəyyən edilib. Yanvar və mart aylarında keçirilən iclaslarda da faizlər dəyişməz qalıb.

Əvvəlki proqnozlarla müqayisədə, FED rəsmiləri 2025-ci ildə daha az faiz endirimi gözləyirlər. 2024-cü ilin dekabr ayında olan proqnozlar sentyabr 2024-dəki proqnozlara nisbətən 2025-ci ildə yarı qədər (50 baza bəndi) az endirim təklif edirdi. Bu, faiz dərəcələrinin daha uzun müddət yüksək qalacağı anlamına gəlir.

Bazarın gözləntiləri və analitiklərin proqnozları hələ də yüksək qeyri-müəyyənliklə müşayiət olunur. May iclasında FED, gələcək endirimlər üçün gözləmə və görmə yanaşmasını mənimsədiyini bildirmişdi.

Qeyd olunur ki, faiz endirimlərinin tempi və zamanlaması əsasən daxil olan iqtisadi məlumatlardan asılı olacaq. İnflyasiya hələ də FED-in 2% hədəfindən bir qədər yüksəkdir. FED-in inflyasiyanın davamlı şəkildə hədəfə doğru irəlilədiyinə dair daha çox sübut görmək istədiyi bildirilir.

Dünya Bankının hesabatında da qeyd edildiyi kimi, artan ticarət gərginlikləri və tariflər qlobal iqtisadi artımı ləngidə bilər. Əgər bu gərginliklər ABŞ iqtisadiyyatına ciddi şəkildə təsir etsə (məsələn, iş yerlərinin itirilməsinə səbəb olsa), FED dərəcələri endirməyə məcbur ola bilər.

Bəzi analitiklər ABŞ iqtisadiyyatının zəifləmə əlamətləri səbəbindən FED-in iyun ayına qədər faiz endirimi etmə ehtimalını yüksək qiymətləndirirdilər. Digər analitiklər isə (məsələn, Deutsche Bank) FED-in dekabr ayına qədər gözləyəcəyini və 2025-ci ildə yalnız bir endirim edəcəyini proqnozlaşdırırlar.

