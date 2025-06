Santuş millidən getməlidir?

Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Fernandu Santuşun rəhbərliyi altında keçirdiyi 10 oyunda qələbə qazana bilməməsi azarkeşlər arasında narazılığa səbəb olub. Artıq çoxları onun yığmadan ayrılması vaxtının çatdığını düşünür.

Futbol eksperti Kənan Məstəliyev Metbuat.az-a açıqlamasında Fernandu Santuşun getməli olduğunu fikrini təsdiqləyib:

“Cəmi iki heç-heçə və səkkiz məğlubiyyətlə nəticələnən, bununla bərabər heç bir oyun düzülüşü, oyun sistemi olmayan, perspektivi görünməyən, strategiyasız bir baş məşqçinin hələ də Azərbaycan yığmasının başında qalması doğru deyil. Fernandu Santuş çox təcrübəli məşqçidir. Avropa çempionu olub, Millətlər Liqasının qalibi olub, böyük klublarda və yığmalarda çalışıb. Təcrübəsinə söz yoxdur. Sadəcə Azərbaycan yığmasında işləri alınmır. Bir il ərzində burda işləsə də, nə Azərbaycanın futbol mentalitetini, nə də futbolçuların real potensialını dərk edə bilib. Bildiklərini tətbiq etməkdə də çətinlik çəkir. Ola bilər ki, bu, yaşla da bağlıdır və enerjisi çatmır”.

K.Məstəliyev bildirib ki, zəif rəqiblərə qarşı ultra müdafiə futbolu oynamağımız, qorxaq taktikalara üstünlük verilməyi haqlı tənqidlərə səbəb olur:

“Xüsusilə son dörd yoldaşlıq görüşündə heç bir oyun cizgisi görünməyib. Azərbaycan böyük futbol ölkəsi deyil. Amma biz Latviya, Haiti, Belarus, hətta Macarıstan kimi rəqiblərə qarşı da yalnız müdafiəyə qapılıb, hesabı qorumaq üçün oynamamalıyıq. Azərbaycan futbolu tarixən Qafqazın hücum futboluna yaxın üslubunda inkişaf edib. Müdafiəyə çəkilməklə, beş, hətta yeddi-səkkiz müdafiə meylli oyunçu ilə nəticə qazanmaq mümkün deyil. Müdafiəçi sayının çoxluğu müdafiənin etibarlı olması anlamına gəlmir”.

Ekspertin qənaətinə görə, Fernandu Santuş Azərbaycan yığmasına bundan sonra da heç bir fayda verə bilməyəcək. Buna görə də onun komandadan getməsi mütləqdir.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

