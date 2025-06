Belçikalı futbolçu Kevin De Bruyne İtaliyanın "Napoli" komandası ilə anlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə A Seriyası təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, yarımmüdafiəçinin İngiltərənin "Mançester Siti" klubu ilə sözləşməsinin müddəti başa çatıb. Onun adı "Fənərbaxça" ilə də hallanmışdı.

