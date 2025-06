"İranı vurduq, hazır olun" - Netanyahu çağırış etdi

İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu ölkə vətəndaşlarına müraciət edərək, İranın yüksək səviyyəli nüvə proqramı rəhbərlərinin və alimlərinin hədəfə alındığını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Netanyahu çıxışında hazırkı təhlükə fonunda israilliləri uzun müddət sığınacaqlarda qalmağa hazır olmağa çağırıb.

“İsrail xalqından komandanlığın bütün göstərişlərinə ciddi şəkildə əməl etmələrini xahiş edirəm. Sığınacaqlarda qalmalı olma ehtimalınız az deyil. Düşünürəm ki, artıq yemək, geyim və digər zəruri ehtiyatları toplamısınız”, – deyə o vurğulayıb.

