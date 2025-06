İrandan Azərbaycana quru yolu ilə təxliyələr başladı

İranda yaranmış böhran vəziyyəti bəzi ölkələrin İranda qalmış vətəndaşlarının təxliyəsinə gətirib çıxarıb.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycana edilmiş müraciətlər əsasında ölkəmiz İrandan təxliyələrin həyata keçirilməsinə dəstək göstərir.

Görülən müvafiq tədbirlər nəticəsində yaxın günlərdə bir sıra ölkələrin nümayəndələrinin və vətəndaşlarının, İranda səfərdə olan Rusiyanın P.Çaykovski adına Böyük Simfonik Orkestrinin 51 nəfər heyətinin, habelə Rusiya Xalq artisti və rejissor Fyodr Bondarçuk daxil olmaqla, Rusiya və digər ölkələrin vətəndaşlarının olduğu 90 nəfərə yaxın aktyor və incəsənət heyətinin quru yolla İrandan Azərbaycana gətirilməsi nəzərdə tutulur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.