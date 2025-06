"Santos"un futbolçusu Neymar Türkiyə Superliqasında oynaya bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Fənərbaxça" klubu futbolçunun transferində maraqlıdır. "Fanatik" nəşrində dərc edilən xəbərə görə, türk klubu Neymara müqaviləni daha bir mövsüm uzatmaq imkanı ilə bir illik müqavilə təklif edib. Oyunçunun "Santos"la müqaviləsində Avropanın istənilən komandasına pulsuz keçidi ilə bağlı bənd əks olunub.

