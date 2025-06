Bu il məzun olan şəhid övladları - SİYAHI

Bu gün Azərbaycanda 2024-2025-ci tədris ili başa çatır və bütün ümumi təhsil müəssisələrində “Son zəng” çalınacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, məzunlar arasında şəhid övladları da var. “Zəfər” Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyi onların siyahısını hazırlayıb.

Məzun olan şəhid övladlarını təqdim edirik:

Şəhid polkovnik Şükür Həmidovun oğlu - Nurlan Həmidli

Şəhid polkovnik Şahin Mirzəyevin oğlu - Əli Mirzəyev

Şəhid polkovnik-leytenant Anar Əliyevin qızı - Nigar Əliyeva

Şəhid polkovnik-leytenant Ruslan Tağıyevin oğlu - Fuad Tağızadə

Şəhid polkovnik-leytenant Sadiq Məmmədovun qızı - Səbinə Məmmədzadə

Şəhid mayor Sübhi Mürsəliyevin qızı - Aişə Mürsəliyeva

Şəhid mayor Asəf Maşıyevin oğlu - Əliheydər Maşıyev

Şəhid mayor Ramil Ağayevin qızı - Zəhra Ağazadə

Şəhid mayor Əhməd Abdullayevin oğlu - Nihad Abdullayev

Şəhid mayor Təbriz Musazadənin oğlu - Onur Musazadə

Şəhid mayor Abakar Hacıyevin oğlu - Hacı Hacıyev

Şəhid mayor Urfan Vəlizadənin qızı - Zəhra Vəlizadə

Şəhid mayor Vaqif Bayramovun qızı - Zeynəb Bayramlı

Şəhid mayor Emin Süleymanovun qızı - Emiliya Süleymanzadə

Şəhid kapitan Nahid Abbasovun oğlu - Natiq Abbasov

Şəhid baş leytenant Elvin Zakirovun qızı - Yağmur Zakirova

Şəhid baş leytenant Vüsal Məhərrəmovun oğlu - Nihad Məhərrəmov

Şəhid baş leytenant Əsəd Əsədovun oğlu - Cəmaləddin Əsədov

Şəhid baş leytenant Zülfüqar Qubatovun oğlu - Ömər Qubatov

Şəhid baş leytenant Əvdil Quliyevin oğlu - Ülvü Quluzadə

Şəhid leytenant Elmar İbayevin oğlu - Səid İbayev

Şəhid baş gizir Sübhan Cəbrayılovun oğlu - Rahim Cəbrayılov

Şəhid baş gizir Oqtay Bədəlovun oğlu - Pərvin Bədəlov

Şəhid baş gizir Paşa Mehdiyevin qızı - Aytac Mehdiyeva

Şəhid gizir Mais Səmədovun oğlu - Süleyman Səmədov

Şəhid gizir Nadir Xəlilovun oğlu - Ağadadaş Xəlilov

Şəhid gizir Cəlal Ağayevin oğlu - Sadiq Ağayev

Şəhid gizir Hasil Abdullayevin qızı - Səhər Abdullayeva

Şəhid gizir Səbuhi Əliyevin qızı - Teyyub Əliyev

Şəhid gizir Nahid Mikayılovun oğlu - Nihad Mikayılov

Şəhid baş çavuş Zamiq Hacıyevin oğlu - Sənan Hacılı

Şəhid çavuş Ruslan Rəhimovun oğlu - Elmir Rəhimzadə

Şəhid çavuş Anar Hüseynovun oğlu - Nurlan Hüseynov

Şəhid kiçik çavuş Seymur Allahverdiyevin qızı - Asudə Allahverdiyeva

Şəhid kiçik çavuş Rüstəm Əhmədovun oğlu - Fərda Əhmədov

Şəhid MAXE Bəxtiyar Bəkirovun oğlu - Məhəmməd Bəkirli

Şəhid MAXE Şahmar Məmmədovun qızı - Tamella Məmmədzadə

Şəhid MAXE Sakit İsmayılovun oğlu - Xəyal İsmayılov

Şəhid MAXE Yalçın Cavadovun qızı - Zərifə Cavadova

Şəhid MAXE Saleh Əsədovun oğlu - Səməd Əsədov

Şəhid MAXE Qoşqar Qurbanovun oğlu - Elmir Qurbanov

Şəhid MAXE Yunis Abbasovun qızı - Nazlı Abbasova

Şəhid MAXE Əlibəy Əlibəyovun qızı - Sevgi Əlibəyova

Şəhid MAXE Xaliddin Veyislinin qızı - Jalə Veyisli

Şəhid MAXE Pərviz Ələsgərovun oğlu - Eşqin Ələsgərov

Şəhid MAXE Ruslan Quliyevin qızı - Şəhanə Quliyeva

Şəhid MAXE Zahir Vəlişovun qızı - Xatirə Vəlişova

Şəhid MAXE Azər Həsənovun oğlu - Akşin Həsənov

Şəhid MAXE Nazir Xurşudovun oğlu - Şahin Xurşudov

Şəhid MAXE Cavid Qarayevin oğlu - Sənan Qarayev

Şəhid MAXE Mətləb Zamanovun qızı - Pəri Zamanova

Şəhid MAXE Asif Tağıyevin oğlu - Hüseyn Tağıyev

Şəhid MAXE Elçin Mirzəyevin qızı - Gülay Mirzəyeva

Şəhid MAXE Şamo Rəhimovun qızı - Rəfiqə Rəhimova

Şəhid əsgər Vasif Abiyevin oğlu - Vüsal Abiyev

Şəhid əsgər Elmir Əliyevin qızı - Nurgül Əlizadə

Mülki şəhid Yasin Əhmədovun qızı - Sevinc Əhmədova

Mülki şəhid Arif Əliyevin oğlu - Rəvan Əliyev

Mülki şəhid Sabit Əsədovun qızı - Nurcan Əsədova

Mülki şəhid Anar Quliyevin oğlu - Elnar Quliyev

Mülki şəhid Yalçın İsgəndərovun oğlu - Ümid İsgəndərli

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.