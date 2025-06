İsrail qüvvələri Tehrana və Yəməndəki husilərə zərbələr endirib.

Metbuat.az KİV-ə istinadən xəbər verir ki, İsrail ordusu husilərin baş qərargah rəisi Məhəmməd Əbdül Kərim əl-Cəmərini öldürməyə cəhd edib.

“The Times of Israel”in yazdığına görə, İsrail husi rəhbərliyinin vəziyyəti qiymətləndirdiyi binaya zərbə endirib.

