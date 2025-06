Xəzər dənizində zəlzələ olub

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Seysmologiya Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, zəlzələ 3.1 maqnitudalı, 20 km dərinlikdə qeydə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.