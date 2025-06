PSJ İlya Zabarnıy ilə razılığa gəldi

Fransanın PSJ klubu İngiltərə təmsilçisi “Bornmut”un ukraynalı müdafiəçisi İlya Zabarnıy ilə prinsipial razılığa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məşhur futbol insayderi Fabritsio Romano məlumat yayıb.

Məlumata görə, tərəflər 5 illik müqavilənin şərtləri üzərində razılığa gəliblər. Hazırda klublar arasında transferin maliyyə detalları ilə bağlı danışıqlar davam edir.

Qeyd edək ki, 22 yaşlı futbolçu 2024/2025 mövsümündə Premyer Liqada 36 oyunda iştirak edib və bir məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

