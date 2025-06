İran niyə müttəfiq tapa bilmir? - AÇIQLAMA

"Hazırda XXI əsrdə dünyada baş verən dərin strateji proseslər kontekstində beynəlxalq münasibətlərin yeni paradiqmaları təyin olunur. Bu paradiqmalar liberal və universal dəyərlərə əsaslanan qarşılıqlı inteqrasiya strategiyasını özündə əks etdirir".

Bunu millət vəkili Hikmət Babaoğlu Metbuat.az-a açıqlamasında dünyada baş verən qlobal hadisələrdən danışarkən bildirib.

Onun sözlərinə görə, yeni dünya nizamının çağırışlarını rədd etmək, özünü izolyasiya və təcrid etmək, eləcə də lokal dəyərləri qlobal dəyərlər kimi ixrac etmək mümkün deyil.

H.Babaoğlu İran-İsrail münaqişələri fonunda İranın aqibətindən də danışıb:

"İran uzun illərdir inqilab dəyərlərini Yaxın Şərqə, Ərəb dünyasına, Ərəbistan yarımadasına və o cümlədən Qafqaza ixrac etmək siyasəti həyata keçirir. Bu isə əslində özünə qapanmaq və özünü beynəlxalq münasibətlərdən təcrid etmək anlamı daşıyır. Məhz bu səbəbdən hazırda biz İran–İsrail münasibətləri kontekstində İranın bir dənə də olsun real müttəfiq tapa bilmədiyinin şahidiyik. Belə olan halda isə hərbi-siyasi güc mərkəzləri və güc balansı münaqişə edən tərəflərin hansının tərəfindədirsə, həmin tərəfin bu prosesdə mövqelərini diktə etmək imkanları da artır. Ona görə düşünürəm ki, gec-tez İran–İsrail münaqişəsi bu istiqamətdə öz məntiqi sonluğuna çatacaq".

Deputat qeyd edib ki, Azərbaycan gözlənilən hadisələrin bir an öncə olmasını arzu edir:

"Çünki nəticə etibarilə regionda sülhün və beynəlxalq hüququn bərqərar olunması Azərbaycanın həm rəsmi mövqeyidir, həm də ictimai rəyin ümumi istəyidir".

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

