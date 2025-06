Dünya ulduzu ​"Fənərbaxça"ya razılıq verdi

"Fənərbaxça" “Tottenhem”in futbolçusu Heung Min-Sonla razılıq əldə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu "Fənərbaxça"ya transfer olmağa razılıq verib. Bildirilir ki, “Fənərbaxça”nın məşqçisi Joze Mourinyo “Tottenhem”də işləyərkən Heung Min-Sonun oyunundan razı qalıb. Oyunçu yenidən Joze Mourinyo ilə işləmək istəyir. İddialara görə, “Tottenhem”də 6 milyon avro qazanan futbolçu "Fənərbaxça"dan illik 9 milyon avro tələb edib.

“Tottenhem”in futbolçu üçün 30 milyon avro tələb etdiyi irəli sürülür. Futbolçunun müqaviləsi gələn mövsüm başa çatacağından London komandası oyunçusundan transfer haqqı qazanmaq istəyir.

