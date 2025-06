İranın zərbələri yalnız İsrail "cəzalandırıldıqda" və respublikaya təzminat ödədikdə dayandırılacaq.

Metbuat.az IRNA agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının bəyanatında bildirilib.

"Düşmən cəzalandırılana və təzminat ödənilənə qədər cavab tədbirləri davam edəcək", - bəyanatda qeyd olunub.

