Region xəstəxanalarında tibbi xidmətlərin səviyyəsi yüksəlir - Elnur Hidayətoğlu

Əvvəllər, xüsusilə region xəstəxanalarında yaşayan insanlar adi müayinələr üçün belə böyük şəhərlərə, əsasən də paytaxt Bakıya üz tuturdular. Lakin bu gün bir çox əməliyyatlar artıq bölgə xəstəxanalarında da uğurla həyata keçirilir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Elnur Hidayətoğlu bildirib.

Qobustan Rayon Mərkəzi Xəstəxanası (RMX) bu inkişafın bariz nümunələrindən biridir. Bu tibb müəssisəsində son bir il ərzində tibbi heyətin sayı 50 faizdən çox artırılıb. Region xəstəxanalarında uzun müddətdir mövcud olan həkim çatışmazlığı problemi bu addımlarla aradan qaldırılmağa çalışılır.

TƏBİB tərəfindən paylaşılan statistik məlumatlar da bu inkişafı təsdiqləyir. Məlumatlara əsasən, region xəstəxanalarında göstərilən tibbi xidmətlərin həcmi hər il artmaqdadır.

Bundan əlavə, vətəndaşların müəyyən sahələrlə bağlı şikayət və təkliflərinin qəbulu istiqamətində də müvafiq addımlar atılır. Yalnız son 5 ay ərzində Qobustan RMX-a 50 mindən çox müraciət daxil olub. Onlardan 48 mindən çoxu dərhal araşdırılaraq cavablandırılıb, digərləri isə müvafiq şöbələr tərəfindən araşdırıldıqdan sonra cavablandırılıb.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

