“Qarabağ”ın polşalı qapıçısı Mateuş Koxalski komandadan ayrıla bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, 25 yaşlı qolkiper İngiltərə və Fransa klublarından təklif alıb.

Həmçinin, Polşa çempionatının bir neçə təmsilçisi də oyunçunun xidmətində maraqlıdır.

