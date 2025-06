Klublararası Dünya çempionatının D qrupunda 2-ci turun ilk oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sabiq “Qarabağ”lı Juninyonun da heyətində yer aldığı Braziliya “Flamenqo”su İngiltərənin “Çelsi” klubunu 3:1 hesabı ilə məğlub edib. “Qarabağ”ın keçmiş hücumçusunun adı oyunun iştirak ərizəsinə salınsa da, meydana çıxmayıb.

Qrupda keçirdiyi hər iki matçda qələbə qazanan “Flamenqo” 6 xalla liderdir. İki oyuna 3 xalı olan “Çelsi” 2-ci pillədə qərarlaşıb.

