Ərdoğandan İrana dəstək

Bütün bu hücumlarla Netanyahu hökuməti regional sülhə ən böyük maneə olduğunu bir daha ortaya qoydu.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan belə açıqlama verib. O, İsrailin İrana hücumlarını ən sərt şəkildə qınadığını ifadə edib. Onun sözlərinə görə, Qərb dövlətlərinin qeyd-şərtsiz dəstəyinə sahib olan İsrail bölgəni qeyri-sabitliyə sürükləməyə davam edir.

Ərdoğan, “İsrail Qəzza ilə yanaşı Livan, Yəmən və Suriyanı da hədəf alıb. Havadan bombardmanlarla yanaşı, Suriyada müxtəlif qruplaşmaları hökumətə qarşı qızışdıraraq orada ortalığı qarışdırmağa, xaos yaratmağa çalışıb. İndi İran İsrailin dövlət terrorunun hədəfindədir. İranın öz hüquqlarını müdafiə etmək üçün gördüyü tədbirlər tamamilə qanunidir” - deyə bildirib.

