Ronaldo dırnaqlarına buna görə boya çəkirmiş

“Əl-Nəssr” klubunun futbolçusu Kriştiano Ronaldonun paylaşımı müzakirə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial media hesabında fotosunu paylaşan portuqaliyalı superulduzun ayaq dırnaqlarını qara rəngə boyaması diqqət çəkib. “The Athletic”də dərc edilən xəbərə görə, Ronaldonun ayaq dırnaqlarını qara rəngə boyamasının maraqlı səbəbi var. Bildirilir ki, Ronaldo qarışıq döyüş növləri (MMA) idmançıları arasında populyarlaşan bu üsulu tətbiq edir. Döyüşçülər ayaq dırnaqlarını bərkitmək və təzyiq altında çatlamalarının və ya parçalanmalarının qarşısını almaq üçün ayaq dırnaqlarını qara rəngə boyayır.

Qeyd edək ki, dırnaq boyasının istifadəsinin sağlam dırnaqları infeksiyadan qoruya biləcəyi irəli sürülür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.