“WhatsApp”ın ödəniş sisteminə keçdiyi elan edildi

Meta şirkəti “WhatsApp” tətbiqində reklam və abunəlik əsasında yeni funksiyalar tətbiq edəcəyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, reklam hədəfləməsi ölkə, şəhər, dil, izlənilən kanallar və tətbiqdaxili reklam əlaqəsi kimi məxfiliyə əsaslanan məlumatlarla həyata keçiriləcək. Bildirilir ki, istifadəçilərin şəxsi mesajları, zəngləri və qrup söhbətləri şifrələnməyə davam edəcək. Telefon nömrələri və ya mesaj məzmunu kimi şəxsi məlumatlar reklam məqsədləri üçün istifadə edilməyəcək. Reklamlar tətbiqin "Yeniləmələr" sekmesi vasitəsilə nümayiş etdiriləcək.

Eyni tab biznes və məzmun yaradıcıları üçün kanalın işıqlandırılması və ödənişli abunə seçimlərini də təklif edəcək. Məlumata görə, “WhatsApp”dakı reklam modeli “Facebook” və “Instagram”dakı infrastruktur əsasında hazırlanıb.

