Makiyajın yayda axmaması üçün 6 tövsiyə

Yay aylarında havanın isti keçməsi makiyajın qalıcılığına təsir göstərə bilər. Ancaq doğru məhsullar və texnikalarla həm təbii görünüş, həm də uzunömürlü makiyaj əldə etmək mümkündür.

Metbuat.az isti havalarda makiyajın daha təravətli və dayanıqlı qalması üçün 6 əsas tövsiyəni təqdim edir:

Təmiz və nəmləndirilmiş dəri

Makiyajın ilk addımı dərinin yaxşı təmizlənməsi və nəmləndirilməsidir. Yay aylarında su əsaslı, yüngül tərkibli nəmləndiricilər tövsiyə olunur. Yağlı dəriyə sahib olanlar isə matlaşdırıcı xüsusiyyətli məhsullara üstünlük verməlidir.

Makiyaj bazası (“primer”) vacibdir

Makiyajın qalıcı olmasını istəyirsinizsə, “primer”dən istifadə etməyi unutmayın. Yay üçün yüngül, məsamələri daraldan və təravətləndirici təsirli “primerlər” tonal kremin dəriyə daha yaxşı oturmasına və uzun müddət qalmasına kömək edir.

Ağır tonal kremlərdən uzaq durun

Yayda dərinin nəfəs alması vacibdir. Buna görə də qalın və yağlı tonal kremlər əvəzinə BB, CC kremlər və ya rəngli nəmləndirici seçmək daha uyğundur. Bu məhsullar həm də tərlədikdə üzünüzdə dağılıb axmaz.

Pudra ilə sabitləməyi unutmayın

Makiyajın gün boyu sabit qalması üçün incə teksturalı və matlaşdırıcı toz pudradan istifadə edin. Xüsusilə T-zonasına – alın, burun və çənəyə az miqdarda tətbiq etmək kifayət edir.

Suya davamlı məhsullar seçin

Göz makiyajında suya davamlı tuş, “eyeliner” və qələmlər yay üçün idealdır. Belə məhsullar tər və suya qarşı davamlı olur, yayılmır. Dodaq üçünsə qalıcılığı yüksək olan mat pomadalar məsləhət görülür.

Makiyaj fiksasiya spreyi ilə tamamlayın

Makiyajın son addımı kimi sabitləyici sprey istifadə etmək onun həm təbii görünməsini, həm də gün ərzində pozulmamasını təmin edir. Xüsusilə açıq hava tədbirlərində bu addım makiyajın qorunması üçün vacibdir.

Qeyd edək ki, yay aylarında makiyajınızın parlaq və baxımlı görünməsi üçün dəri tipinizə uyğun məhsulları seçin, yüngül və funksional formulalara üstünlük verin. Unutmayın, makiyaj dərini gizlətmək üçün deyil, ona sağlam və təbii parlaqlıq vermək üçündür.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

