ABŞ zərbə endirməzdən əvvəl İranın nüvə obyektlərindən uran çıxara bildiyini göstərən heç bir kəşfiyyat məlumatına malik deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağ evin mətbuat katibi Kerolayn Livit bildirib.

“Sizə deyə bilərəm ki, Birləşmiş Ştatlar zənginləşdirilmiş uranın zərbədən əvvəl köçürüldüyünə dair heç bir məlumata malik deyil. Şənbə gecəsi zərbələrin uğurlu olması səbəbindən dağıntılar altında basdırılıb”, - deyə o qeyd edib.

