Ölkədə kərə yağı istehsalı azaldı

Bu ilin 5 ayında ölkədə kərə yağı istehsalı azalıb.

Dövlət Statistika Komitənsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 10 813,2 ton kərə yağı istehsal edilib. Bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 4 faiz azdır.

Müqayisə üçün bildirək ki, hesabat dövründə ölkəyə kərə yağı idxalı 17,5 faiz artıb. Dövdət Gömrük Komitəsinin məlumatlarına görə, bu ilin ilk 5 ayında xarici ölkələrdən Azərbaycana ümumi dəyəri 80,5 milyon dollar olan 11 458 ton yağ gətirilib. Göründüyü kimi idxal yerli istehsalı üstələyir.

Digər tərəfdən yağın bir kiloqramının idxal gömrük dəyəri 11,94 manat təşkil edib. Bu ötən illə müqayisədə 35% bahadır.

Xatırladaq ki, 2024-cü ilin eyni dövründə xaricdən ölkəyə ümumi dəyəri 51,2 min dollar olan 10 394 ton yağ idxal edilmişdi. Yağın idxal qiyməti 8,86 manat olmuşdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.