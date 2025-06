"Neftçi” daha bir futbolçunun keçidini rəsmiləşdirib.

Metbuat.az Bakı klubunun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Murad Xaçayevlə 2 illik müqavilə imzalanıb.

27 yaşlı müdafiəçi ilə 2 illik müqavilə bağlanıb.

Donetsk “Şaxtyor”unun yetirməsi olan 27 yaşlı müdafiəçinin sonuncu klubu “Sumqayıt” (2019-2025) olub.

O, Sumqayıt təmsilçisində "Neftçi"nin hazırkı baş məşqçisi Samir Abasovun rəhbərliyi altında da oynayıb.

Qeyd edək ki, M.Xaçayev millinin heyətində 1 oyun keçirib.

