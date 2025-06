Gələn həftə 3 bürc pula, 4 bürc isə xoşbəxtliyə qovuşacaq

Ulduzlar gələn həftə bəzi bürclərin həyatında mühüm dəyişikliklər və müjdələr vəd edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bəziləri uzun müddətdir gözlədiyi maddi rifaha çatacaq, digərləri isə daxili rahatlıq, sevgi və harmoniya ilə əhatələnəcək. Gəlin, ulduzların kimə nə vəd etdiyinə birlikdə baxaq.

Buğa (21 aprel – 20 may)

Səbirli və çalışqan Buğalar üçün nəhayət uğur vaxtı yetişir. Gələn həftə əlavə gəlir, maaş artımı və ya yeni qazanc imkanları gündəmə gələcək. Ulduzlar sizi dəstəkləyir, sadəcə fürsətləri vaxtında dəyərləndirin.

Oğlaq (22 dekabr – 20 yanvar)

Planlı və məqsədyönlü Oğlaqlar üçün maddi tərəqqi dövrü başlayır. İşgüzar təkliflər və uğurlu anlaşmalar sayəsində büdcəniz güclənəcək. Sərmayə qoymaq və ya yeni layihəyə başlamaq üçün ideal vaxtdır.

Əqrəb (24 oktyabr – 22 noyabr)

Gizli istedadlarınız gəlirə çevrilə bilər. Əqrəbləri bu həftə sürpriz maliyyə gəlirləri və ya gözlənilməz pul axını gözləyir. Risklərdən çəkinmədən cəsarətli qərarlar almaq sizə sərfəli olacaq.

