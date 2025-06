​"Fənərbaxça"dan böyük mübadilə - Ulduz futbolçuları dəyişirlər

"Fənərbaxça"nın ötən mövsümün fasiləsində transfer etdiyi Anderson Taliska klubdan ayrıla bilər.

Metbuta.az xəbər verir ki, Braziliyadan "Korintians" və "Flamenqo” klubları futbolçu ilə maraqlanır. Braziliyalı ulduzun “Flamenqo” haqda məlumat almaq üçün futbolçularla əlaqə saxladığı da iddia edilib. Məlumata görə, “Fənərbaxça”klubu da “Flamenqo”nun futbolçusu Alex Sandro üçün təklif irəli sürüb. “Fənərbaxça” nın futbolçuya 6 milyon avro məvacib təklif etdiyi iddia edilib. İki klub arasında Taliska-Aleks Sandro mübadiləsinin baş tuta biləcəyi təklif edilib.

Qeyd edək ki, “Fənərbaxça" ilə 2026-cı ilə qədər müqaviləsi olan Taliska ötən 23 matçda 12 dəfə fərqlənib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.