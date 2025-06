Yayda balıq yemək olmaz?

Yay aylarında dəniz kənarı restoranlar və balıq evləri sakinlərin əsas istirahət məkanlarından birinə çevrilir. Lakin bu mövsümdə balıq yeməyin sağlamlıq baxımından riskli ola biləcəyi ilə bağlı narahatlıqlar da mövcuddur. Bəs həqiqətən də, yayda balıq və balıq məhsulları yemək təhlükəlidir?

Qida eksperti İlkin Şirinov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bu fikirlərin heç bir elmi əsası yoxdur. Gerçək səbəb odur ki, iyun- avqust ayları balıqların inkubasiya dövrünə, yəni kürütökmə vaxtına təsadüf edir. Bu dövrdə balıq ovuna qoyulan qadağalar sırf nəsil artımını qorumaq məqsədi daşıyır:

“Digər tərəfdən, isti havalarda istər balıq, istərsə də digər ət məhsullarının saxlanma şəraitindən asılı olaraq insan sağlamlığına ziyanı qaçılmazdır. Yay aylarında daşınma zamanı buzlu balıqların və digər məhsulların soyuducusu olmayan və ya soyuducu sistemi zəif olan maşınlarda daşınması məhsulların tərkibində dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Qida zəncirindəki bu soyutma prinsiplərinin pozulması nəticəsində məhsul bir dəfə donur, sonra əriyir, sonra isə yenidən dondurularaq satışa çıxarılır ki, bu da tərkibin pozulmasına, keyfiyyətin aşağı düşməsinə və insan sağlamlığı üçün təhlükə yaranmasına səbəb ola bilər. Bundan başqa, məhsulların saxlanma şəraiti də normaya uyğun olmalıdır. Əgər soyuducunun temperaturu göstərilən normadan aşağıdırsa və buz əriyib sonra yenidən donubsa, bu da məhsulun keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. Bu tip məhsullar satışda olduqda artıq onların tərkibi dəyişmiş olur”.

İ.Şirinov xüsusilə havaların bir qədər soyuduğu dövrdə, bəzi işbazların metroların, bazarların qarşısında soyuducusuz piştaxtalarda balıq satışının həyata keçirilməsinə də toxunub:

“Bu zaman ətraf mühitin toz-torpağı, hava çirkliliyi və çarpaz çirklənmə riski artır. Nəticədə bu cür şəraitdə satılan balıqlar keyfiyyətini itirir və zəhərlənmələrə səbəb ola bilər. Qısası, balıqdan zəhərlənmənin əsas səbəbləri onun düzgün saxlanmaması, daşınma və satış şəraitinə əməl olunmaması ilə bağlıdır”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

