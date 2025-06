Xoşbəxt olacaq 4 bürc - Çətinliklər geridə qaldı

Bazar ertəsindən başlayaraq bürcün dörd əlamətinin nümayəndələri böyük bir möcüzə yaşayacaqlar.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, ulduz falı onlara sadəcə sevincli sürpriz deyil, xoşbəxtlik üçün real şans vəd edir.

Oxatan

Yeni həftə uzun müddətdir sizi narahat edən suallara cavab tapmaq imkanı verəcək. Bütün anlaşılmazlıqları və çətinlikləri həyatınızdan silməyin vaxtıdır.

Ulduz falı sizə köklü dəyişikliklərə köklənməyi və heç nədən qorxmamağı məsləhət görür. Yeni macəra dalğası sizə xoşbəxtliyin açarlarını gətirəcək.

Qız bürcü

Uzun müddət fasilə vermək və ya heç bir fayda gətirməyən bir hekayəyə son qoymaq istəmisinizsə - hərəkət etmək vaxtıdır.

Yeni həftə sizə şanslı bilet verəcək, bunun sayəsində siz asanlıqla keçmişi buraxacaq və artıq sahib olduğunuzdan həzz almağa başlayacaqsınız. İndi hər şeyi etməyə çalışmayın. Özünüzü rahatlamağa icazə verin və pislər haqqında düşünməyin.

Əqrəb

Ulduzlar bütün diqqətinizi vaxtınızı uzatmağa çalışdığınız işlərə yönəltməyinizi məsləhət görür. Hər şeyə birdəfəlik qərar verin, öhdəsindən gələ bilərsiniz.

Səhv etməkdən qorxmayın, çünki şans sənin tərəfindədir. Hərəkətə keçdiyiniz zaman yaxınlıqda şanslı biletinizə çevriləcək bir insan olacaq.

Qoç

Növbəti 7 gün möcüzələr və xoş xəbərlərlə səxavətli olacaq. Siz mütləq başqasının kölgəsində gizlənməməli və yeni layihələrdən qaçmalısınız.

Perspektiv gördüyünüz hər şeyi götürün və yalnız özünüzü dinləyin. Bəzən hər şeyi yuxarıdan qiymətləndirmək üçün qanadlarınızı açıb çox yüksəklərə uçmağa dəyər - bu yolla siz mütləq heç nə əldən verməyəcəksiniz.

