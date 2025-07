İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Azərbaycana səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, səfər çərçivəsində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Xankəndi şəhərində təşkil olunacaq 17-ci Zirvə görüşündə iştirak edəcək.

İyulun 3-4-də keçiriləcək sammitə digər ölkələrin dövlət və hökumət başçıları da qatılacaqlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.