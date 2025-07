Qırğızıstan prezidenti Sadır Japarov sabah Rusiyaya səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstan liderinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilir ki, o, Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşəcək.

