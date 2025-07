Bu gün Azərbaycan polisi 107 illiyini qeyd edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Polis Günü ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkə səhifələrində video paylaşılıb.

