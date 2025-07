Gürcüstanda 12 deputatın mandatı ləğv edildi

Gürcüstan parlamenti müxalif “Qaxariya Gürcüstan naminə” partiyasından seçilmiş 12 deputatın mandatlarını vaxtından əvvəl ləğv edib.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, müvafiq qərar qanunverici orqanın iclasında qəbul edilib.

Qərarın qəbuluna əsas deputatların parlamentin yaz sessiyasının 26 iclasında üzrsüz səbəblərdən iştirak etməmələri olub.

“Qaxariya Gürcüstan naminə” partiyası həmçinin altı ay müddətinə dövlət büdcəsindən maliyyə vəsaiti almaq hüququndan da məhrum edilib.

Qeyd edək ki, “Qaxariya Gürcüstan naminə” partiyası 12 mandatı ötən ilin oktyabrın 26-da keçirilmiş parlament seçkilərində qazanıb. Partiya seçkilərin nəticələrini tanımadığından qanunverici orqanın fəaliyyətində iştirakdan imtina edib.

Xatırladaq ki, Gürcüstan parlamenti bu ilin fevral ayında 49 müxalif deputatın səlahiyyətlərinə onların müraciətləri əsasında xitam verib.

