Arzuları həmişə gerçəkləşən 2 bürc - Çox şanslı olurlar

Astroloqlar əmindirlər ki, xəyalları və istəkləri yerinə yetirmək üçün öz yollarını tapan Bürc əlamətləri var.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislərin fikrincə, Balıqlar və Şir bürcü xüsusilə şanslı hesab olunur - onların istəkləri digərlərindən daha tez-tez gerçəkləşir və bunun səbəbi budur.

Balıqlar intuisiya və dərin iman əlamətidir. Bu insanlar bilinçaltı ilə güclü əlaqəyə malikdirlər və tez-tez istəklərini necə "etdiklərini" hiss etmirlər.

Balıqlar möcüzələrə inanırlar, qorxmadan və şübhə etmədən səmimi və təmiz xəyal qurmağı bilirlər - və bu, ezoteriklərin fikrincə, düşüncələrin maddiləşdirilməsinin əsas sirlərindən biridir.

Şir bürcü iradəsi və özünə inamı sayəsində istədiyinə nail olur. Bu bürcün nümayəndələri məqsədləri necə aydın şəkildə tərtib etməyi və kral qətiyyəti ilə onlara doğru getməyi bilirlər.

Onların istəkləri təkcə daxili alovlarına görə deyil, həm də ətrafdakıların tez-tez Şir bürcünə - xarizmatik və ruhlandırıcı fərdlərə kömək etməyə can atdıqları üçün gerçəkləşir.

Astroloqlar qeyd edirlər ki, istək gücü bütün əlamətlər üçün vacibdir, lakin ən çox xəyallar və reallıq arasında sehrli bir təsadüf tapan Balıqlar və Şir bürcüdür.

